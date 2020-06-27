«Норвич» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч четвертьфинала Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Англии «Норвич» — «МЮ».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за коэффициент 2.26.
«Гости идут явным фаворитом в букмекерских конторах по нескольким причинам. Во-первых, «канарейки» — аутсайдер АПЛ, по набранным очкам дома занимает предпоследнее место. В 16 домашних матчах одержали всего четыре победы и девять раз проиграли. Любопытно, что пропущено было за это время аж 30 мячей, то есть практически два за встречу. Очень много.
Второй момент — форма оппонентов. Манкунианцы выглядят очень неплохо, забив четыре мяча в двух матчах. «Норвич Сити» столько же пропустил, не разу не забив, играя при этом дома. На таком фоне вариант П2 всухую за крепкий коэффициент 2.26 смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — П2 с форой -1 за коэффициент 1.69.
Можно проверить и классический ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. «Канарейки» стараются контролировать мяч и идти вперёд, что в свою очередь порождает свободные зоны. У «Ман Юнайтед» много скоростных игроков, и они могут наказать за невнимательность. Ждём обилия голов».
- 27 июня 2020
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