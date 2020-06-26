«Норвич» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Марсьяль выйдут в полуфинал Кубка Англии

27 июня «Норвич Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают, что матч Кубка Англии «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

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Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и Кубок. Открыть программу четвертьфинальных матчей выпала честь «Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед». Их встреча состоится 27 июня и, разумеется, пройдёт без зрителей на трибунах в связи с пандемией коронавируса.

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В 1/8 финала Кубка, который состоялся ещё в начале марта, «Норвич Сити» выбил в Лондоне грозный «Тоттенхэм Хотспур». Основное время завершилось со счётом 1:1 — довольно быстрый гол забили хозяева, но гости сумели отыграться на 78-й минуте. Поэтому пришлось проводить послематчевую серию пенальти, в который удачливее оказался клуб из Нориджа.



А вот в английской Премьер-лиге дела у «канареек» весьма плохи. Сыграв 31 тур, они имёют в своём активе только 21 очко и занимают последнее место в турнирной таблицы. После паузы команда скатала два домашних поединка и потерпела два поражения с общим счётом 0:4.



«Манчестер Юнайтед» в предыдущем этапе Кубка Англии гостил у «Дерби Каунти». Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер выставил экспериментальный состав, но это не помешало команде уверенно контролировать игру и владеть инициативой. Как итог — разгромная победа со счётом 3:0.

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В чемпионате Англии у манкунианцев складывается всё куда удачнее, чем у предстоящего соперника. Они располагаются на пятой строчке, дающей право выступать в еврокубках, набрав 49 очков. В первом после паузы матче «красные дьяволы» поделили в гостях очки с «Тоттенхэмом» (1:1), а во втором дома разгромили крепкий «Шеффилд Юнайтед» (3:0).



Теперь «Манчестер Юнайтед» ожидает выезд к «Норвич Сити». Понятно, что гости идут явным фаворитом в букмекерских конторах. Причин тут сразу несколько.



Во-первых, «канарейки» — аутсайдер АПЛ, который по набранным очкам дома занимает предпоследнее место. В 16 домашних играх они добыли лишь четыре победы и потерпели девять поражений. Любопытно, что пропущено было за это время аж 30 мячей, то есть практически две штуки за встречу. Очень много.

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Второй момент — форма оппонентов. Манкунианцы выглядят очень неплохо, оформив четыре мяча за две игры. «Норвич Сити» столько же пропустил, не разу не забив, играя при этом дома. На таком фоне вариант с П2 всухую за крепкий коэффициент 2.26 смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1) за коэффициент 1.69.

Также можно проверить классический ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. «Канарейки» стараются контролировать мяч и идти вперёд, что в свою очередь порождает свободные зоны. У «Ман Юнайтед» много скоростных игроков, которые непременного могут наказать за невнимательность. Так что ждём обилия голов.

Прогноз и ставки на матч «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на данный момент выглядит куда предпочтительнее своего оппонента. Во-первых, манкунианцы резво стартанули и смотрятся весьма хорошо. Во-вторых, «Норвич Сити» практически хуже всех играет дома в текущем сезоне и по праву обладает званием аутсайдера. Состав Сульшер, наверняка, в той или иной степени, перетасует, но это едва ли помешает гостям пройти в полуфинал Кубка Англии.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за коэффициент 2.26.