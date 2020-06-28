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«Лестер» — «Челси»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Лестер» — «Челси»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 28 июня, «Лестер Сити» встретится с «Челси» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Начало — в 18:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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1. Дай прогноз на исход матча «Лестер» — «Челси» на странице акции.
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Уверен, что знаешь исход матча? Дай точный прогноз и получи бесплатную ставку!

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