«Лестер» — «Челси»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 28 июня, «Лестер Сити» встретится с «Челси» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Начало — в 18:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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