«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 32-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: гол Алькасера за 2.75.



«В последних четырёх матчах «Валенсия» неизменно била «Вильярреал», но сейчас сделать это будет не так просто.



«Вильярреал» неплохо вошёл в турнир после рестарта. Было одержано три победы подряд со счётом 1:0. В последнем туре «Вильярреал» дважды вёл в счёте с «Севильей», но преимущество не удержал, сыграли 2:2.



Здесь очень сложно предположить, как будут развиваться события. Всё-таки «Вильярреал» будет иметь на подготовку на два дня больше. У «Валенсии» матч в четверг с «Эйбаром». С «Вильярреалом» тоже предстоит на выезде сыграть, хоть и на условном (между городами 70 километров). Какую-то ротацию от Селадеса можно ожидать. Вряд ли это стоит ждать от «Вильярреала». Но у него не сыграет Ману Тригерос, который дисквалифицирован.



Можно здесь чуть-чуть похулиганить. Люблю подобные варианты. Можно попробовать поймать гол Пако Алькасера, который забил и «Севилье». А здесь может сыграть «правило бывших», когда игрок забивает бывшей команде, в которой воспитывался. Алькасер поездил, поиграл за многие клубы. И сейчас он выйдет против бывшей команды — «Валенсии». Это интригует. Он может сыграть в паре с Баккой или с кем-то ещё. И, думаю, стоит половить гол Пако. Бывшие любят забивать бывшим».



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