«Лестер» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии 28 июня

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси».
Ставка: проход «Челси» за 1.78.
«Этот матч должен получиться самым интересным из четвертьфиналов Кубка. Соперники проводят отличный сезон, абсолютно заслуженно находятся в зоне Лиги чемпионов, и будет справедливо, если в ней они и останутся.
Правда, после рестарта сезона «Лестер» выглядит не слишком свежим. «Лисам» не хватает скоростей, быстрых атак, игры в быстрый пас — всего того, что, собственно, «Лестер» Роджерса и отличало. Один Мэддисон в поле не воин — геройства самого креативного и находящегося в отменной форме игрока явно недостаточно для того, чтобы вся машина работала.
У «Челси» таких проблем замечено не было. Синие добротно смотрелись в обеих встречах после паузы и обыграли с одинаковым счётом 2:1 «Астон Виллу» и «Ман Сити».
Рискну предположить, что лучшее физическое состояние может стать определяющим в этом противостоянии, особенно если игра перейдёт в дополнительное время. Хотя и в завершении атак «Челси» пока смотрится лучше».
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