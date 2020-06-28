«Урал» — «Тамбов»: эксперты назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата России

Сегодня, 28 июня, «Урал» и «Тамбов» сыграют в заключительном матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.68.



Букмекеры уверены, что матч «Урал» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.



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