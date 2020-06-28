«Ньюкасл» — «Ман Сити»: прогноз Павла Занозина на матч четвертьфинала Кубка Англии

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.14.



«Гвардиола молодец — поздравил «Ливерпуль». Да и вообще всё было довольно достойно. Все понимали, что в этом сезоне никаких шансов уже нет у «Сити» на то, чтобы не пустить «Ливерпуль» на первое место.



В первую очередь, мне кажется, «Сити» будет зол на себя, но и остальным достанется. «Ньюкаслу» придётся очень тяжело. Думаю, что в этом матче, конечно же, выиграет «Манчестер Сити» и победа будет достаточно крупной.



Букмекерские компании дают несколько интересных коэффициентов. Мне больше всего понравился «тотал больше 3.5». Полагаю, что и пропустить «Сити» может от «Ньюкасла», и сам точно забьёт. Серьёзный верх ожидается в этом матче.



Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.14 — это лично мой выбор на эту встречу».



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