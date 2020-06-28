«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Ньюкасл» забьёт за 1.95.
«Букмекеры считают голубых явным фаворитом, однако хозяева наверняка дадут бой. Причин для такого мнения сразу несколько.
Во-первых, у себя дома «сороки» выступают весьма неплохо в нынешнем сезоне. По набранным очкам на своём поле они занимают 11-е место в английской Премьер-лиге, потерпев всего три поражения. При этом за 16 домашних матчей они пропустили только 13 мячей, а забили — 16.
Следующий момент — выступление «горожан» на чужом поле. Они провели в текущем розыгрыше чемпионата Англии 16 гостевых матчей и пропустили 21 мяч. На таком фоне гол «Ньюкасла» за коэффициент 1.95 выглядит неплохо.
Статистика личных встреч между соперниками на нашей стороне. Дело в том, что в последних девяти играх с «горожанами» «сороки» забили 10 голов».
- 28 июня 2020
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