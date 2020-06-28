«Лестер» — «Челси»: где смотреть трансляцию, во сколько начала матча, по какому каналу

28 июня «Лестер Сити» примет «Челси» в матче 1/4 финала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».



Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Поставить на ничью предлагается за 3.44.



Проход «Лестера» идёт за 2.14, а проход «Челси» — за 1.71.



Букмекеры считают, что матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.