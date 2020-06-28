«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Неценко на матч АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«При Найджеле Пирсоне «Уотфорд» начал выжимать максимум из домашних матчей. На «Викарэйдж Роад» полегли в этом сезоне новый чемпион «Ливерпуль», «МЮ», «Вулверхэмптон», да и «Тоттенхэм» здесь не забил, увезя ничью. Сложно предугадать, как команды сыграют. После рестарта оппоненты провели неровные матчи. «Шершни» без Деулофеу прекрасно соперничали с «Лестером», а потом умудрились проиграть «Бернли», оставшемуся без атаки.
«Святые» уничтожили на выезде «Норвич», а потом «легли» в матче с «Арсеналом», привезя уйму моментов на свои ворота, а также красную карточку основного центрального защитника Стивенса, который из-за дисквалификации составит компанию Дженепо. Понятно, «Уотфорд» не должен уступать, но очень смущает их личная статистика. «Шершни» выиграли у «Саутгемптона» всего 1 матч из последних 10, и тот на «Сент-Мэрис» (=5-4). Зато в 5 последних встречах в этой паре 4 раза заходил вариант «обе забьют – да». Его и возьму».
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