«Наполи» – СПАЛ: прогноз Александра Неценко на матч 28-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» – СПАЛ.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.92.

«СПАЛ — один из аутсайдеров сезона, одной ногой уже в серии В, поскольку отрыв от спасительного 17-го места составляет 8 очков. Луиджи Ди Бьяджо очень сложно рассчитывать на очки в гостевом споре с «Наполи». В конце концов феррарцы забили всего 9 голов за сезон в чужих стенах, проиграв 10 встреч из 14. Неаполитанцы выиграли Кубок Италии, а после матчей с «Барсой», «Интером» и «Ювентусом» команда Дженнаро Гаттузо не уступает уже 8 матчей кряду (+6=2).



Совершенно непонятно, каким способом СПАЛ собирается вырывать хотя бы ничью у неаполитанцев, которые сейчас в активной фазе борьбы за еврокубки. Местная легенда Мертенс появится в стартовом составе. Даже если «Верона», входящая в топ-3 по пропущенным мячам в Серии А, пропускает два гола от «Наполи» дома, СПАЛу вообще вряд ли что-то светит после проигрыша в матче с проблемным «Кальяри», который остался таковым даже после прихода нового тренера — Вальтера Дзенги. «Наполи» должен выиграть с разницей минимум в два гола».