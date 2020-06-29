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Курс доллара. Прогноз аналитика: доллар превысит 70 в ближайшее время

Курс доллара. Прогноз аналитика: доллар превысит 70 в ближайшее время
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик «Нордеа Банка» Григорий Жирнов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Движение в паре доллар-рубль будет идти сторону дальнейшего ослабления с учётом огромного числа факторов неопределённости. Речь идёт о непростой ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас в мире. Также пока никак не раскачается глобальная деловая активность. Кроме того, завершился налоговый период, в результате чего наша валюта лишилась едва ли не единственного фактора поддержки. В этой связи мы ждём в ближайшие дни ухода рубля в коридор 70,00-70,50», – заявил Жирнов.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.

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