«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч Примеры

29 июня «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.18.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 29 июня «Хетафе» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.
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