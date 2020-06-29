«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал Сосьедад».

Ставка: гол в первые 34 минуты — нет за 2.46.

«Соперники на момент рестарта первенства входили в зону Лиги чемпионов, но дружно совершили фальстарт. За четыре тура ни одна из команд не сумела добиться победы, хотя календари были вполне рабочие. Шансы забраться в топ-4 ещё остаются, но для этого требуется срочно прекратить допускать осечки.



Любопытно выглядит статистика очных встреч — в шести предыдущих случаях одна из команд выигрывала с разницей в один мяч, причём в пяти из них счёт был строго 2:1. Менялся только победитель. Можно, конечно, проверить ставку «в матче будет ровно три гола» за мощный коэффициент 4.10, но есть сомнения.



Слишком уж высока цена ошибки. Проигравший фактически выпадет из гонки за Лигу чемпионов, а потому дебют наверняка получится аккуратным. Быстрого гола мы не ждём, благо что «Хетафе» замечательно умеет сушить игру. «Гол в первые 34 минуты — нет» за 2.46 смотрится интересно».