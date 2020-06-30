«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 30 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

«Ювентусу» предстоит выезд к борющемуся за выживание «Дженоа». И тут сразу стоит отметить неудачную домашнюю статистику хозяев. Дело в том, что «грифоны» занимают четвёртое место с конца по набранным очкам на выезде. При этом они потерпели 8 поражений в 13 матчах, а пропустили аж 22 мяча.



Любопытно также то, что в предыдущих четырёх домашних играх «Дженоа» потерпел три поражения с общим счётом 4:10. Роналду и компания, конечно, в гостях играют хуже, чем дома, но у аутсайдера шансов действительно мало. На таком фоне П2 с форой (-1) за коэффициент 1.77 смотрится неплохо.



Можно также подумать над ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Дело в том, что в предыдущих пяти играх «грифонов» команды непременно пробивали верх. К слову, в семи из восьми последних гостевых матчей «зебр» тоже забивалось более двух мячей».