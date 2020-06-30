ЦСКА — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 25-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Московское дерби, которого давно ждут. И этим всё сказано. Я думаю, что не надо никаких предварительных речей. Настрой будет мощным и у тех, и у других на эту игру.



Конечно, то, что происходило в ЦСКА в последнюю неделю, даже чуть больше, вызывает вопросы. И та отставка, которая не стала отставкой. Как «армейцы» будут готовы, насколько Виктор Гончаренко чувствует себя в своей тарелке и управляющим своей командой — это главные вопросы. ЦСКА очень давно не может победить, у него разладилась игра в нападении. «Армейцы» и забить не могут то, что нужно. Мне кажется, что этот матч должен пройти под знаком очищения от подобной, если угодно, скверны. Такое ощущение, что действительно кто-то сглазил ЦСКА.



«Спартак» странное впечатление оставил по матчу с «Уфой». Я не очень понимаю, как можно было не атаковать и чуть ли не весь первый тайм сидеть у своих ворот, играя с «Уфой» дома. Это странный «Спартак» для меня.



Я думаю, что накал дерби, атмосфера, которая будет присутствовать, пусть и не полный стадион сможет собраться, скажутся. Команды, что называется, пойдут вперёд.



Верю, что ЦСКА снимет проклятие и забьёт. Ну и оборона у «армейцев» такая, что надо ждать, что они пропустят. Вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,81 считаю самым лучшим для этой встречи», — сказал Андронов.



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