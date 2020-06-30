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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 3.00.

«У «Атлетико» в прошлом матче с «Алавесом» отличились два игрока основы, но они пропустят встречу с «Барселоной», и это очень плохо для мадридцев, а интриги хочется. Для Диего Симеоне тяжёлый матч. Предположу ставку на «Атлетико» с нулевой форой.

«Барселона» в матче с «Сельтой» пропускала очень много контратак, а «Атлетико» как раз умеет играть на острие. «Барселона» дает соперникам достаточно пространства для атак, отсюда можно сделать акцент на ставке «обе забьют». Ну и хозяева поля, имея в распоряжении таких исполнителей, как Месси, обязаны забивать. Поставить на то, что «Барселона» не забьет, имея в обойме Месси, Гризманна и Суареса, — просто смешно. А «Атлетико» в свою очередь, имея такое пространство впереди, должно его использовать, это стихия мадридцев».

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