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«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«В Италии матчи каждый день, очень много событий. Обсудим встречу «Дженоа» и «Ювентуса».

«Дженоа» борется за выживание. У «Ювентуса» вроде все хорошо. Отличный старт в чемпионате показали туринцы после возобновления Серии А. Команда летит к чемпионству — в прошлом туре «Юве» разгромил «Лечче» (4:0). Мы, кстати, на этом немного выиграли.

Думаю, ничего сложного матч для «Ювентуса» представлять не будет. С той лишь разницей, что у «Дженоа» очень неплохая атака и забивают они для аутсайдера достаточно много. Пандев, Дестро, Фальке — все они способны забить даже в матче с «Ювентусом».

Действующий чемпион наверняка выиграет, но, мне кажется, обе команды забьют. Предлагаю сыграть именно эту ставку с кэфом под двойку. Думаю, шансы у нас неплохие».

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В семи из восьми последних гостевых матчей «старой синьоры» забивалось больше двух мячей.
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