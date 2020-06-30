«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.92.



«В Италии матчи каждый день, очень много событий. Обсудим встречу «Дженоа» и «Ювентуса».



«Дженоа» борется за выживание. У «Ювентуса» вроде все хорошо. Отличный старт в чемпионате показали туринцы после возобновления Серии А. Команда летит к чемпионству — в прошлом туре «Юве» разгромил «Лечче» (4:0). Мы, кстати, на этом немного выиграли.



Думаю, ничего сложного матч для «Ювентуса» представлять не будет. С той лишь разницей, что у «Дженоа» очень неплохая атака и забивают они для аутсайдера достаточно много. Пандев, Дестро, Фальке — все они способны забить даже в матче с «Ювентусом».



Действующий чемпион наверняка выиграет, но, мне кажется, обе команды забьют. Предлагаю сыграть именно эту ставку с кэфом под двойку. Думаю, шансы у нас неплохие».



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