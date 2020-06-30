Во сколько играют ЦСКА и «Спартак», где смотреть матч и какой прогноз

30 июня ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.77.



Обе личные встречи в нынешнем сезоне остались за гостями. Красно-белые в августе победили со счётом 2:1 в рамках первого круга РПЛ, а в начале марта в дополнительное время выбили ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2), причём в меньшинстве. Новая встреча Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско обещает получиться жаркой.



Многое будет зависеть от эмоционального состояния хозяев. Гончаренко успел попрощаться с футболистами, а теперь вернулся — трудно сказать, как именно это повлияет на команду. С учётом кадровых проблем и недавних результатов красно-синих стоит признать, что линия букмекеров выставлена логично.



Возьмём П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.77. Красно-белые в двух матчах после перерыва выглядели интереснее, да и ситуация в коллективе у них стабильнее. Значимость домашнего поля упадёт, поскольку трибуны будут заполнены всего на 10%. На наш взгляд, без очков гости не останутся.



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