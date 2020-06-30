«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки, коэффициенты

30 июня «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 30 июня «Локомотив» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.
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