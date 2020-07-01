«Валенсия» — «Атлетик Б»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 2 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Атлетик Б».

Ставка: «Валенсия» забьёт во втором тайме за 1.93.

«У «летучих мышей» прослеживается следующий тренд: в родных стенах очки они набирают исправно (1:1 в дерби с «Леванте» и та победа над «Мальоркой»), а вот на выезде всё очень грустно. Ноль очков из девяти возможных при полном отсутствии голов. 0:3 от мадридского «Реала», 0:1 от «Эйбара», 0:2 от «Вильярреала».



С басками играть предстоит на «Месталье». Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев — четыре победы в четырёх последних играх с общим счётом 9:3. И последний момент — клуб из Бильбао часто цепляется за очки на выезде, но обычно ограничивается мирными исходами. Их целых 8 штук в 16 случаях.



А вот побед всего две, над скромными «Осасуной» и «Вальядолидом». С учётом всех факторов логичнее отталкиваться от хозяев. П1 с нулевой форой за 1.74 смотрится вполне нормально. Также стоит подумать о голе хозяев во втором тайме за 1.93. 60% от общего числа голов (25 из 41) «летучие мыши» оформили после перерыва».