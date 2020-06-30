«Валенсия» — «Атлетик Б». Прогноз: Черышев, Гамейро и Силлессен сбросят басков с хвоста

1 июля «Валенсия» и «Атлетик Б» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетик Б»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 1 июля «Валенсия» — «Атлетик Б» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча Примеры «Валенсия» — «Атлетик Б» (01.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 33-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 1 июля, четырьмя матчами. В 20:30 мск в Валенсии местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» начнёт выяснять отношения с «Атлетиком» из Бильбао.

Соперники проводят сезон ниже ожиданий, но сохраняют шансы на попадание в еврокубки. Собственно, они соседствуют в турнирной таблице чемпионата Испании и являются прямыми конкурентами, что только добавляет градуса противостоянию. На данный момент у «Валенсии» дела обстоят чуть лучше.

«Летучие мыши» набрали 46 очков в 32 поединках — это восьмое место. У «Атлетика» 45 баллов и девятая строчка. До зоны еврокубков совсем недалеко, за пределами топ-4 плотность солидная. Скажем, идущий пятым «Вильярреал» набрал 51 очко. За шесть туров такое отставание отыграть более чем реально.

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«Атлетик» после паузы выглядит гораздо увереннее. Восемь очков в пяти турах при всего одном поражении — классный показатель. Да и то от «Барселоны» на выезде со счётом 0:1. В середине второго тайма не уследили за Лионелем Месси, который протолкнул мяч на Ивана Ракитича. Бывает.

Также случились ничьи с мадридским «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2), плюс победы над «Бетисом» (1:0) и «Мальоркой» (3:1). А вот «Валенсия» совсем забарахлила, повадившись раздаривать очки налево и направо. Собственно, в пяти встречах одержана всего одна победа, над скромной «Осасуной» (2:0, два гола с трёх ударов в створ).

У «летучих мышей» прослеживается следующий тренд: в родных стенах очки они набирают исправно (1:1 в дерби с «Леванте» и та победа над «Мальоркой»), а вот на выезде всё очень грустно. Ноль очков из девяти возможных при полном отсутствии голов. 0:3 от мадридского «Реала», 0:1 от «Эйбара», 0:2 от «Вильярреала».

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С басками играть предстоит на «Месталье». Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев — четыре победы в четырёх последних играх с общим счётом 9:3. И последний момент — клуб из Бильбао часто цепляется за очки на выезде, но обычно ограничивается мирными исходами. Их целых 8 штук в 16 случаях.

А вот побед всего две, над скромными «Осасуной» и «Вальядолидом». С учётом всех факторов логичнее отталкиваться от хозяев. П1 с нулевой форой за 1.74 смотрится вполне нормально. Также стоит подумать о голе хозяев во втором тайме за 1.93. 60% от общего числа голов (25 из 41) «летучие мыши» оформили после перерыва.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Атлетик Б» 1 июля

Соперники равны по общему уровню, обе команды смело можно считать домашними. Четыре предыдущих поединка на «Месталье» завершились победой хозяев, а баски в 16 выездных матчах сезона оказались сильнее лишь дважды. На таком фоне логичнее отталкиваться от «летучих мышей».

Ставка: «Валенсия» забьёт во втором тайме за 1.93.