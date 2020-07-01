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«Тамбов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Тамбов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 6 угловых «Зенита» за 2.06.

«У «Зенита» всё замечательно. После паузы добыто шесть очков из шести возможных — лёгкая победа над ЦСКА (4:0) и трудовая — над «Крыльями Советов» (2:1). Говорить о судействе в игре с самарцами нет смысла. Как минимум два из трёх ключевых решений в пользу петербуржцев арбитр принял верно. В целом успех они заслужили. Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице РПЛ с комфортным отрывом. Да и календарь вполне рабочий — выделить стоит разве что грядущие игры с «Краснодаром» и «Ростовом».

Рисунок игры кажется очевидным. «Волки» выставят трёх центральных защитников и усядутся в глубокую оборону, насытив зону перед собственной штрафной. Подопечные Сергея Семака будут владеть мячом, использовать фланги и регулярно орошать владения Георги Шелии подачами.

Разумеется, шансы гостей гораздо выше, но букмекеры дают на П2 скромный коэффициент 1.31, а лезть в большие форы не хочется. «Тамбов» просто так никому не сдаётся, с защитой тут полный порядок, а «Зениту» уже 5 июля играть важный матч в Краснодаре, так что гнаться за разгромом вовсе не обязательно.

Потому с точки зрения ставок на исход нормально выглядит разве что П2 в 1-2 мяча за коэффициент 2.05. Мы же предпочтём поставить на статистику. Тотал больше 6 угловых «Зенита» за 2.06 смотрится любопытно. Также стоит подумать о ставке на победу гостей по проценту владения мячом с форой».

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Петербуржцы имеют девять очков форы, на повестке дня — матч с аутсайдером РПЛ.
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