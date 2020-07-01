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«Арсенал» — «Норвич»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Англии

«Арсенал» — «Норвич»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Норвич».

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.48.

«Тут надо сказать, что шансов зацепиться за очки у гостей маловато. Лондонцы справедливо выйдут фаворитом на предстоящий поединок.

Дело в том, что «канарейки» занимают последнее место в АПЛ по набранным очкам на выезде. За 15 гостевых игр они потерпели 11 поражений, а смогли добыть всего одну победу. При этом за всё время получилось забить каких-то шесть голов, зато пропустить — на 20 больше.

Стоит также отметить, что команда из Нориджа в предыдущих шести выездных играх сумела забить только один гол. У «Арсенала», который входит в топ-7 по набранным очкам у себя дома, едва ли возникнут серьёзные трудности. Мы бы проверили П1 всухую за добротный коэффициент 2.48».

«Арсенал» — «Норвич». Прогноз: Обамеянг и Артета позволят зайти коэффициенту 2.48 в АПЛ
В последних шести играх в гостях «канарейки» забили только один мяч.
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