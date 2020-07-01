«Интер» — «Брешия»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 1 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Брешия».
Ставка: победа «Интера М» всухую за коэффициент 1.85.
«Брешии» предстоит выезд к миланскому «Интеру», шансов зацепиться за очки у аутсайдера, откровенно говоря, крайне мало. Дело. в том, что миланцы входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома. За 14 игр они одержали восемь побед и потерпели всего лишь одно поражение. При этом было забито 28 мячей, то есть ровно два гола за встречу.
На выезде бело-голубые играют получше, чем дома, но результат всё равно никуда не годится. Девять поражений за 14 матчей и всего 10 забитых мячей при 25 пропущенных — результат, мягко говоря, слабый. С представителем топ-3 при таких цифрах ловить нечего.
К слову, в последних пяти выездных поединках «Брешия» потерпела четыре поражения с общим счётом 2:12. На таком фоне П1 всухую за коэффициент 1.85 смотрится интересно. Альтернативный вариант — хотя бы одна команда не забьёт + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.94".
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