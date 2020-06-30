«Интер» — «Брешия». Прогноз: Конте, Лукаку, Эриксен и Янг искромсают аутсайдера Серии А

1 июля «Интер» примет «Брешию» в матче 29-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 23.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Брешия»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер М» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

Анализ и прогноз матча «Интер» — «Брешия» (01.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. 30 июня стартовал уже 29-й тур, а продолжит его в среду «Интер» и «Брешия». Встреча состоится 1 июля и пройдёт при пустых трибунах.

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Миланский «Интер» после паузы успел провести четыре встречи: три в Серии А и ещё одну в Кубке Италии. Всё началось с ответной кубковой полуфинальной игры, в который клуб гостил у «Наполи» и скатал ничью (1:1). Правда, в финал вышел неаполитанская команда, поскольку победила в первой встрече с минимальным счётом.



Зато в первенстве дела у чёрно-синих весьма неплохи. За три игры после рестарта чемпионата Италии они набрали семь из девяти возможных очков, одолев «Сампдорию» (2:1) и «Парму» (2:1), а также скатав результативную ничью с «Сассуоло» (3:3). Теперь у миланского клуба 61 очко и он замыкает тройку лидеров.



«Брешия» после паузы успела провести только две игры в Серии А, в которых набрала два балла. Первая ничья случилась с крепкой «Фиорентиной» (1:1), а вторая со скромным «Дженоа» (2:2). Но стоит отметить, что в обоих случаях преимущество было на стороне соперников.

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Сейчас у «львицы» всего лишь 18 очков в активе и прискорбное предпоследнее место в турнирной таблице. До спасительной 17-й строчки не хватает целых восьми пунктов. Отыграть такую дистанцию за десять туров до конца возможно, однако сделать это будет сложно, поскольку в календаре сразу шесть представителей топ-10 чемпионата Италии.



Теперь «Брешии» предстоит выезд к миланскому «Интеру», шансов зацепиться за очки у аутсайдера, откровенно говоря, крайне мало. Дело. в том, что миланцы входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома. За 14 игр они одержали восемь побед и потерпели всего лишь одно поражение. При этом было забито 28 мячей, то есть ровно два гола за встречу.



На выезде бело-голубые играют получше, чем дома, но результат всё равно никуда не годится. Девять поражений за 14 матчей и всего 10 забитых мячей при 25 пропущенных — результат, мягко говоря, слабый. С представителем топ-3 при таких цифрах ловить нечего.

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К слову, в последних пяти выездных поединках «Брешия» потерпела четыре поражения с общим счётом 2:12. На таком фоне П1 всухую за коэффициент 1.85 смотрится интересно. Альтернативный вариант — хотя бы одна команда не забьёт + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Интер М» — «Брешия»

Миланский «Интер» справедливо считается фаворитом в предстоящем поединке. Он входит в топ-3 по набранным очкам у себя дома, потерпев всего одно поражение. «Брешия» же безнадёжный аутсайдер Серии А, который в предыдущих пяти гостевых матчах потерпел четыре поражения с общим счётом 2:12. На таком фоне можно подумать над П1 всухую.



Ставка: победа «Интера М» всухую за коэффициент 1.85.