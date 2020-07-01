«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на встречу 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ахмат» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 3.36.
«Мягко говоря, неудачно началась эта часть сезона для «Арсенала». Два раза проиграли — «Спартаку» и «Ростову». Думаю, что борьба за еврокубки для него уже закончена. И теперь Тула просто будет пытаться забраться чуть выше в таблице.
Для «Ахмата» еще ничего не решено. Ему очки нужны, чтобы чувствовать себя спокойно в конце сезона. Там рубка идет серьезная. «Крылья» тренера поменяли, получат импульс. «Оренбургу» играть вроде бы разрешают, он тоже поборется. Ситуация напряженная. Надо стараться брать очки в каждой игре.
«Ахмат» неплохой матч провел против «Сочи», но выиграть не сумел. И, мне кажется, предстоящий матч будет похож на ту игру. Я бы сказал, что фаворит «Арсенал» 51 на 49. Но только из-за того, что домашний матч, болельщики подойдут. Хотя решающим фактором это, наверное не станет.
«Арсенал», уверен, не хочет проигрывать в третий раз подряд. «Ахмату» нужно подниматься. Мотивация примерно одинаковая. И я поставлю на ничью», — сказал Титов.
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