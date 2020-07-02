«Реал Мадрид» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Хетафе» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Теперь все в ногах, умах и головах футболистов мадридского «Реала». «Барселона» допускает осечки, а «Реал» этими осечками пользуется. И если рестарт начинался с «-2» для «Реала», то теперь мадридцы уже везут 2 очка «Барсе». И то, как сейчас выглядит «Реал», очень убедительно, сплочённо, компактно, практически наталкивает на мысль, что судьба чемпионства в Испании предрешена. Ну, если, конечно, «Реал» не будет оступаться в таких играх, как с «Хетафе».



Это маленькое мадридское дерби. Но «Реал» сейчас так уверенно себя чувствует, настолько уверенно ротирует состав Зидан, настолько мастеровито и сконцентрированно игроки подходят к матчам, что даже против такого неуступчивого соперника, как «Хетафе», «Реал» всё равно своё возьмёт.



«Реал» бьёт «Хетафе» регулярно, уверенно. Всего два раза команды играли вничью. Было дело, как-то «Хетафе» обыгрывал «Реал», но в последний раз это было в августе 2012-го. Сейчас, когда на кону чемпионский титул, «Реал» всё равно своё возьмёт на стадионе Альфредо ди Стефано и сделает это аккуратно, без лоска.



Возьму победу «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. На мой взгляд, это отличный вариант», — сказал Генич.



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«Реал» — «Хетафе». Прогноз: Зидан, Бензема и Азар убьют надежды «Барселоны» на чемпионство В 11 предыдущих очных встречах мадридцы одержали 10 побед при одной ничьей.