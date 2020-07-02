«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 32-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.10.



«Завершает 32-й тур матч в Манчестере, где прошлогодний триумфатор АПЛ принимает свежеиспеченного чемпиона «Ливерпуль».



Хоть трибуны стадиона будут пусты, миллионы любителей футбола во всем мире увидят по телевизору этот живой чемпионский коридор с аплодисментами.



«Ливерпуль» за семь туров до финиша чемпионата завоевал титул, которого с нетерпением ждали болельщики целых 30 лет. Разгромив 24 июня на родном «Энфилде» «Кристал Пэлас» 4:0 и дождавшись долгожданной осечки на следующий день в Лондоне, команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для своих преследователей и заслуженно взошла на вершину.



Никогда еще в истории АПЛ команда за семь туров до финиша не становилась первой. Этот фантастический рекорд, я думаю, установлен на долгие годы.



Уверен, что в этом примечательном матче болельщики увидят не один гол. Футболисты порадуют эффектными мячами.



Я ставлю на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.10. Тут нужно рискнуть. Для «Сити» это будет матч сезона. Обязательно им нужно испортить праздник «Ливерпулю». Это задача команды Пепа Гвардиолы», — сказал Елагин.



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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: Де Брёйне и Гвардиола испортят Клоппу праздник В предыдущих семи матчах на своём поле «Манчестер Сити» меньше двух мячей не забивал.