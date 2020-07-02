«Реал» — «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» с форой (+1) за 2.41.



«В этой встрече никто из соперников форсировать события не будет, и можно предположить ничейный исход в первой половине матча. А вот уже во втором тайме голы должны появиться.



В прошлом туре «Реал» минимально обыграл «Эспаньол», забил шикарный гол на классе. Карим Бензема снова отличился, забив пяткой своим соперникам. И как итог, классическая победа, могли забить, могли не забить, но все закончилось минимальной победой мадридцев. Но с «Хетафе» будет потяжелее. Я не уверен, что «Реал» «дожмёт» соперника, и интрига в этой встрече должна существовать, поэтому я думаю, что «Хетафе» крупно не проиграет. Чтобы не рисковать сильно, можно сделать ставку на плюсовую фору «Хетафе», а букмекеры хорошие цифры дают на это дело», — сказал Радимов.



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«Реал» — «Хетафе». Прогноз: Зидан, Бензема и Азар убьют надежды «Барселоны» на чемпионство В 11 предыдущих очных встречах мадридцы одержали 10 побед при одной ничьей.