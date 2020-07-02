«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч АПЛ

2 июля «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «ОККО Спорт». Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.



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