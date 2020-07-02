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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: получи 500 рублей за ставки на матч АПЛ!

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: получи 500 рублей за ставки на матч АПЛ!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 2 июля, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Начало — в 22:15 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 500 рублей за ставки на эту встречу!

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1. Регистрируйся в БК ФОНБЕТ c промокодом EPL.
2. Сделай ставки на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» на общую сумму 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.

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