«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: получи 500 рублей за ставки на матч АПЛ!

Сегодня, 2 июля, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Начало — в 22:15 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 500 рублей за ставки на эту встречу!



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