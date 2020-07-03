Победа «Леванте» над «Бетисом» принесла клиенту букмекера 2,5 млн рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку на матч испанской Примеры. Он поставил 606 тыс. рублей на победу «Леванте» в домашнем матче против «Бетиса» с форой (-1). Букмекер оценил вероятность того, что это событие сыграет, коэффициентом 4.20.



Уже в первом тайме хозяева забили два мяча. Сначала отличился Борха Майораль, а спустя 15 минут гол забил Энис Барди. В начале второго тайма «Леванте» довёл своё преимущество до четырёх мячей: мячи забили Хосе Луис Моралес и Рубен Рочина. И все же игроку пришлось понервничать — «Бетис» в концовке встречи отыграл два мяча усилиями Серхио Каналеса и Хуанми. Если бы севильцы забили ещё один гол, игрока бы ждал возврат. Но этого не случилась, ставка оказалась успешной. На выплату игрок получил 2 545 200 рублей.



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