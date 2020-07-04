«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 4 июля

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Локомотив» забьет в первом тайме за 1.86.



«Тяжело «Локомотиву» далась игра против Самары. Мы видим, что «Локомотив» очень зависим от первого гола. Если «Локомотив» забивает первым, то заставляет соперника действовать иначе. И вот тогда уже «Локо» в своей стихии, ему гораздо проще. С «Крыльями» первыми пропустили и вплоть до 90-й минуты не знали, что делать. Им ещё повезло, что самарцы не реализовали свои моменты в контратаках. Но в какой-то степени «Локомотив» заслужил ничью, он шёл до конца и искал свой шанс. Но здесь больше нужно плясать от Самары. Это она упустила победу, а не «Локомотив» добыл ничью.



Фактор первого гола в матче против «Сочи» будет очень важен. Если вспомнить игру первого круга, то «Локо» там выиграл 1:0. Но тогда ещё был другой «Сочи» — без Федотова. Крыховяк тогда забил единственный мяч.



«Сочи» в хорошем тонусе, подбор игроков хороший. Но «Локомотив» поопытнее. К тому же «Сочи» уже отдалился от зоны вылета. Самоуспокоенность у сочинцев может быть.



Мой прогноз — «Локомотив» забьёт в первом тайме с коэффициентом 1.86. От этого дальше он будет плясать, заставляя «Сочи» раскрываться. Можно было бы сыграть, что «Локомотив» забьет первым за 1.6. Но выберу вариант с более жирным коэффициентом. У «Локомотива» не такая длинная «скамейка», там в основном молодёжь. Нагрузка выпадет на опытных футболистов. К тому же не будет Игнатьева — сыграет Живоглядов. Правда, восстановился Антон Миранчук. Но вариантов для замен немного. Важно забить в первом тайме».



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