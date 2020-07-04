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«Спартак» — «Тамбов»: во сколько начало матча РПЛ, котировки и прогнозы букмекеров

«Спартак» — «Тамбов»: во сколько начало матча РПЛ, котировки и прогнозы букмекеров
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4 июля «Спартак» и «Тамбов» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.

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