«Спартак» — «Тамбов». Прогноз: Максименко, Джикия и Соболев ответят на поражение в дерби

4 июля «Спартак» и «Тамбов» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Тамбов»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Спартак» — «Тамбов» (04.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 4 июля, пятью матчами. В 18:30 мск в Москве «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» начнёт выяснять отношения с «Тамбовом».

Соперники провели рестарт сезона ниже ожидаемого. «Спартак» начал с яркой и справедливой победы в гостях над тульским «Арсеналом» (3:2), после чего за 180 минут не забил ни одного гола. Для начала не смог взломать плотную оборону «Уфы» Вадима Евсеева: мячом владел, подал восемь угловых, но гости выстояли.

А во вторник подопечные Доменико Тедеско проиграли важнейший поединок ЦСКА (0:2). Дело тут не только в статусе дерби, но и в турнирной таблице. Именно «армейцы» замыкают пятёрку сильнейших. Красно-белые бойко начали, после чего Александр Максименко зевнул несложный удар Николы Влашича.

«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов «Мальорка» занимает последнее место в Примере по набранным очкам на выезде.

Пробить Игоря Акинфеева в тот вечер так и не удалось, а уже перед самым финальным свистком Влашич оформил дубль. И вот что теперь получается: «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от топ-5 на восемь пунктов. За пять туров отыграть такую фору, конечно, реально, но всё же маловероятно.

Похоже, последним вариантом пробиться в еврокубки на будущий год остался Кубок России, хотя там в полуфинале придётся помериться силами с «Зенитом». Однако это будет только через 2,5 недели, а пока на повестке дня визит «Тамбова», перед которым имеется неоплаченный должок.

Дело в том, что в первом круге новичок элитного дивизиона добился сенсационной победы (2:0). С тех пор много воды утекло. «Волки», по-прежнему вынужденные проводить домашние матчи за пределами родного города, постепенно сползли в турнирной таблице и вынуждены бороться за выживание.

«Смолевичи» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский, Кисляк и Хачериди получат отпор В предыдущих трёх матчах на своём поле «смольные» забили девять мячей.

После возобновления сезона похвастать особенно нечем. Три поражения из трёх возможных. Все до единого со счётом 1:2, все — близкие и при доле невезения, но от этого не легче. С «Уфой» пришлось с 36-й минуты действовать в меньшинстве — удалось отыграться, а в компенсированное время «горожане» забили с углового и утащили победу.

С «Уралом» на ровном месте привезли себе пенальти, отыгрались в середине второго тайма и тут же получили ещё. С «Зенитом» получилось не лучше: снова пропустили первыми, на 88-й минуте реализовали пенальти (к слову, сомнительный), а уже в компенсированное время не уследили за Эмилиано Ригони.

Обе команды не отличаются стабильностью и выглядят не лучшим образом. Состав у «Спартака», конечно, крепче, да и отвечать на обиднейшее поражение в дерби нужно. Кроме того, «Тамбов» ужасно выступает на выезде. В 12 матчах удалось набрать всего девять очков при 18 пропущенных мячах. А три последних гостевых поединка обернулись поражениями с разницей в один мяч.

«Сельта» — «Бетис». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас ответят на позорные 1:5 от «Мальорки» В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча.

«Волки» по традиции отдадут мяч, сыграют в три центральных защитника и будут рассчитывать на контратаки со стандартами. Позиционные атаки у красно-белых пока барахлят, так что им определённо придётся помучиться. И всё же своё поле и разница в классе должны помочь выцарапать три очка.

П1 в 1-2 гола идёт в букмекерских конторах за достойный коэффициент 2.02, вариант посмелее — П1 строго в один мяч за мощные 3.45. Собственно, 10 из 14 поражений в нынешнем сезоне «Тамбов» потерпел именно с разницей в один мяч (оставшиеся четыре — в два). Так что риск кажется оправданным.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов» 4 июля

Состав у «Спартака» крепче, да и на обидное поражение в дерби нужно отвечать. Кроме того, «Тамбов» хуже всех в РПЛ выступает на выезде — всего девять очков в 12 матчах. Организованная оборона «волков» наверняка станет для красно-белых, но разница в исполнительском мастерстве и своё поле должны помочь выцарапать победу.

Ставка: победа «Спартака» в 1-2 мяча за 2.02.

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