«Спартак» — «Тамбов»: где смотреть, прямая трансляция матча РПЛ, по какому каналу покажут
4 июля «Спартак» и «Тамбов» встречаются в матче 26-го тура РПЛ. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.
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