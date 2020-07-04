«Спартак» — «Тамбов»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче 26-го тура РПЛ
4 июля «Спартак» и «Тамбов» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55 (около 65%). Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 7.10 (14%).
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60 (21%).
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