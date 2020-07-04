«Байер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария».
Ставка: «Бавария» забьет в каждом из таймов за 1.75.
«Первое, что вспоминается, вспоминая эту пару команд, — легендарная фраза Ули Хенесса, что «Байер» не опередит «Баварию» даже через 100 лет. Действительно, «Байер», практически никогда ничего не выигрывавший, Кубок Германии выигрывал, а в матчах с «Баварией» часто комплексует. Мне кажется, в этот раз будет то же самое: команда не выглядит психологически крепкой, устойчивой, готовой противостоять такому сопернику.
«Бавария» абсолютно уверена в себе, возможно, даже самоуверенна. Заранее начала говорить, что ее интересует требл – выигрыш чемпионата, что уже случилось, выигрыш Кубка и Лиги чемпионов, который может произойти в августе.
Не сомневаюсь, что «Бавария» выиграет. Ставка — «Бавария» забьет в каждом из таймов. Мне кажется, это очень хороший вариант. Жду нескучного финала, голов должно быть достаточно».
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