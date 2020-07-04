«Гранада» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Валенсия».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80, гол Сольдадо за 4.10.



«Воро Гонсалес не впервые становится исполняющим обязанности главного тренера «Валенсии». Он отметил, что «Валенсия» — качественная команда, надо только собраться. Но собраться пока не получается. «Валенсия» проиграла Бильбао. И у нее не много шансов разжиться очками в Гранаде.



«Гранаде» этот матч, по большому счету, ничего не дает, кроме самоудовлетворения. Команда только вернулась из Сегунды, и 9-е место к 34-му туру — отличный результат. В последнем туре «Гранада» одержала победу. «Валенсия» же после победы над «Осасуной» потерпела три сухих поражения подряд, практически не имея моментов. Только с Бильбао у Макси Гомеса был момент. Да еще Родриго выбыл до конца сезона из-за травмы колена.



Но не может же всё время «Валенсия» не забивать. Можно было бы попробовать вариант «обе забьют». В последнее время эти команды регулярно друг другу забивают. Например, в кубковом матче в феврале. Да и вообще, в пяти последних встречах команды только раз не обменивались голами.



Но выберу плавающую ставку «2-3 гола в матче». Может быть и 2:0, и 2:1, и 1:1. Этот вариант мне нравится за 1,8.



Ну и рискнул бы взять гол Роберто Сольдадо. Он забивал в последних двух матчах. Правило бывших часто работает. Небольшой суммой почему бы не рискнуть. Коэффициент — 4,1. Сольдадо сейчас в хорошей форме и все ещё хочет забивать».



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