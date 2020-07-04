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«Байер» — «Бавария»: получи 1000 рублей за ставки на финальный матч Кубка Германии!

«Байер» — «Бавария»: получи 1000 рублей за ставки на финальный матч Кубка Германии!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 4 июля, «Байер» встретится с «Баварией» в финальном матче Кубка Германии. Начало — в 21:00 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 1000 рублей за ставки на эту встречу!

Забери свой бонус в два простых шага.

1. Регистрируйся в БК ФОНБЕТ c промокодом FINAL.
2. Сделай 5 ставок на матч «Байер» — «Бавария». Каждая ставка должна быть на сумму не меньше 500 рублей и с коэффициентом от 1.50.

Хочешь получить простой бонус 1000 рублей? Делай ставки на финал Кубка Германии и забирай свой фрибет!

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