«Байер» — «Бавария»: получи 1000 рублей за ставки на финальный матч Кубка Германии!
Сегодня, 4 июля, «Байер» встретится с «Баварией» в финальном матче Кубка Германии. Начало — в 21:00 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 1000 рублей за ставки на эту встречу!
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1. Регистрируйся в БК ФОНБЕТ c промокодом FINAL.
2. Сделай 5 ставок на матч «Байер» — «Бавария». Каждая ставка должна быть на сумму не меньше 500 рублей и с коэффициентом от 1.50.
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