«Байер» — «Бавария»: получи 1000 рублей за ставки на финальный матч Кубка Германии!

Сегодня, 4 июля, «Байер» встретится с «Баварией» в финальном матче Кубка Германии. Начало — в 21:00 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 1000 рублей за ставки на эту встречу!



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