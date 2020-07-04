«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Динамо» — «Арсенал» Тула.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 3.08.



«В быстром темпе идут матчи в российской Премьер-Лиге. Всего два дня отдыха было у некоторых команд. «Динамо» сыграет с «Арсеналом», который лишился главного тренера Игоря Черевченко. К этому шло. С учетом мартовской части сезона, пять поражений подряд потерпел «Арсенал». Команда претендовала на еврокубки, а сейчас рискует вылететь, если продолжит в том же духе. Вроде и с финансами хорошо, и руководство поддерживает, и состав неплохой. Видимо, возникли внутренние проблемы.



«Динамо» в Сочи провело хороший матч. Если бы не удаление, а затем и пенальти, точно бы увезли три очка со сложного выезда. «Сочи» много хвалили в последнее время, но «Динамо» выглядело даже лучше.



У «Арсенала» новый штаб, с Подпалым и Ковардаевым. Думаю, им потребуется время, чтобы понять, как действовать. В этом матче для меня «Динамо» фаворит. По составу это команда пятерки сильнейших. Поставлю на победу динамовцев с форой -1».



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