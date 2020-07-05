На что ставить сегодня: «Краснодар» — «Зенит», «Вильярреал» — «Барселона» и другие матчи

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 5 июля.
В чемпионате России матч «Рубина» с «Оренбургом», похоже, не состоится в запланированный день из-за коронавируса, а потому будет только два матча: «Уфа» — «Урал» (16:30 мск) и «Краснодар» — «Зенит» (20:30).
В чемпионате Англии подходит к концу 33-й тур, запланировано четыре матча, которые растянутся на весь день. На разогреве выступят «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» (14:00), «Ньюкасл» и «Вест Хэм» (16:15). Дальше будет интереснее: «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (18:30) и «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (21:00).
Четыре матча пройдут в испанской Примере. В 15:00 мск прозвучит стартовый свисток для «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Реала», в 23:00 — для «Вильярреала» и «Барселоны». Между ними вклинились две встречи: «Эспаньол» — «Леганес» (18:00) и «Осасуна» — «Хетафе» (20:30).
Очень насыщенный день ожидает любителей Серии А, запланировано аж семь матчей. «Интер» — «Болонья» (18:15 мск), «Кальяри» — «Аталанта», «Парма» — «Фиорентина», «Удинезе» — «Дженоа», «Брешия» — «Верона», «Сампдория» — СПАЛ (все — 20:30). И гвоздь программы — «Наполи» — «Рома» (22:45).
Стоит выделить чемпионат Турции. Пройдут три матча, но основной интерес вызывает встреча «Галатасарая» и «Трабзонспора» (21:00). Гости занимают второе место и претендуют на титул, а хозяева в случае победы включатся в битву за зону Лиги чемпионов.
По три матча пройдут в чемпионатах Португалии и Украины, но топ-клубы взяли выходной. Стоит выделить только встречу «Порту» — «Белененсеш», начало — в 23:30 мск. Три матча чемпионской группы пройдут в Австрии, где сезон тоже подходит к концу.
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