«Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид».
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.17.
«Как мы знаем между последним матчем «Реала» с «Хетафе» и игрой с «Атлетиком» будет всего 62 часа. Конечно, у «Реала» длинная скамейка запасных, которая позволяет ротировать состав Зидану, но не может же «Реал» побеждать все время.
Игра с «Атлетиком», а этот матч из категории эль-класико, является дневной встречей, причем Бильбао дома играет весьма убедительно. В последнем туре баски неплохо выглядели на выезде против «Валенсии», хотя против такой «Валенсии» достаточно сыграть в свою силу и уже наберешь какие-то очки. Как бы это не было обидно болельщикам валенсийского клуба, но факт, есть факт.
Два мяча забитые Раулем Гарсией и «Атлетик» продолжает борьбу за место в Лиге Европы. Я думаю, что «Реалу» будет очень непросто. Повторюсь, что выигрывать после рестарта все время не то, что непозволительно, но оступиться реально. Почему бы этому не случиться именно в Бильбао. Опять с учетом всех сопутствующих факторов этой игре: мало времени на восстановление, плюс матч дневной.
Я думаю, что «Реал» в этой встрече не выиграет, тем более что «Атлетик» — команда очень упертая и может повязать соперника по рукам и ногам, тем более что у Бильбао было больше времени на восстановление.
Мой прогноз: «Атлетик» не проиграет дома мадридскому «Реалу». За это дается коэффициент выше двойки. Разумеется, надо играть. Можно было бы сыграть непроигрыш Бильбао через какие-то тоталы, но само предложение 1Х видится мне неплохим вариантом на эту встречу».
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