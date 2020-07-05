«Атлетик» Б — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» в один мяч или ничья за 1.82.



«Впервые с возобновления чемпионата «Реал Мадрид» играет раньше, чем «Барселона» в том же туре. У «сливочных» пройдёт лишь два с половиной дня после сложного матча с «Хетафе» (1:0). В этом большое преимущество для «Атлетика», который имеет на сутки большее на восстановление после предыдущего матча с «Валенсией». При этом «Алетик» на ходу, баски одержали две победы подряд, а в четырёх последних турах «львы» теряли очки только в игре с «Барселоной».

При этом «Атлетик» на своем поле всегда играет против «Мадрида» с запредельным настроем. «Реал Мадрид» не смог выиграть в Бильбао ни в прошлом сезоне (0:0), ни в позапрошлом (1:1). Без зрителей на трибунах фактор своего поля уже не так важен, но у футболистов «Атлетика» не может исчезнуть священное для басков желание доставить проблемы «Мадриду». У «Атлетика» надёжная оборона: баски пропустили в чемпионате меньше всех голов после мадридских «Атлетико» и, собственно, самого «Реала».



С учётом всех факторов я жду тяжёлого матча для «Реала». Тут есть все шансы на то, что «Мадрид» впервые после карантина потеряет очки. Жду здесь или ничьей, или минимальной победы «Реала». Любой другой исход матча меня бы удивил, поэтому ставлю на то, что Мадрид или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью».



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