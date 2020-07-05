«Уфа» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Уфа» — «Урал».



Ставка: «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.



«Сложный матч для прогноза. Но поставлю на тот же исход, что и в матче «Уфы» и «Рубина». После того матча Леонид Слуцкий был недоволен командой. Действительно, в первом тайме «Уфа» играла от себя, была лучше. Забить не удалось.



Сейчас «Уфе» будет противостоять «Урал». Думаю, здесь команде Евсеева будет чуть проще. «Урал» не вылетает, у него главные матчи дальше — в Кубке России. В чемпионате екатеринбуржцы могут и не выкладываться полностью.



Думаю, будет закрытая игра. «Урал» на этот раз сыграет рациональнее, чем обычно, не полезет вперед.



Поставлю на то, что «Уфа» не проиграет, при этом тотал матча будет меньше 2,5 мяча». В этот раз может не быть нулевой ничьей, но команда Евсеева не уступит в плотном матче».



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