«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ

Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.

5 июля «Уфа» и «Урал» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Урал»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 5 июля «Уфа» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Урал» (05.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 5 июля, двумя матчами («Рубин» и «Оренбург», похоже, на поле в назначенный день не выйдут). Самый ранний из них стартует в 16:30 мск.

В Уфе местный одноимённый клуб на стадионе «Нефтяник» сразится с «Уралом». Речь идёт о прямых конкурентах, поскольку обе команды находятся в середине турнирной таблицы. После 25 туров «горожане» имеют в активе 32 очка и занимают седьмое место, а «шмели» отстают на один пункт и идут девятыми.

Кое-какие шансы попасть в еврокубки остаются, но воспринимать их всерьёз сложно. Замыкающий пятёрку ЦСКА набрал 40 баллов, за пять туров такую фору ликвидировать практически невозможно. Основные надежды связаны с Кубком России: «Урал» имеет все шансы выйти в финал, а в случае триумфа «Зенита» в Лигу Европы выйдет шестая команда РПЛ.

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В любом случае назад можно уже не оглядываться. До зоны вылета целых девять очков, а стыки в нынешнем сезоне отменили. Собственно, противостояние в Уфе будет интересным ещё и с точки зрения идеологий. Подопечные Вадима Евсеева — самый закрытый середняк чемпионата России, который часто называют «автобусом».

Лучше всего этот тезис иллюстрирует следующий факт: четыре из пяти предыдущих поединков в Российской Премьер-Лиге с участием «Уфы» завершились со счётом 0:0. Хотя среди соперников были «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Рубин». Единственное исключение — «Тамбов» (2:1), но там «волки» остались в меньшинстве уже на 36-й минуте.

«Урал», напротив, играет сам и даёт играть другим. Больше екатеринбуржцев забивают только представители топ-4. «Сочи» вынесем за скобки по понятным причинам. Но и по пропущенным голам клуб занимает последнее место в турнире — аж 44 штуки за 25 туров. Для закрытого чемпионата России показатель жуткий.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Моутинью и Обамеянг дадут зайти коэффициенту 3.45 Битва прямых конкурентов обещает получиться крайне упорной.

Вроде бы нас ждёт разновидность поговорки про косу и камень, но есть нюанс. Дело в том, что очные встречи стабильно получаются результативными. В пяти предыдущих случаях забивалось как минимум два гола, а в четырёх из них даже проходила ставка «обе забьют». Для «Уфы» это огромная редкость.

Собственно, нас ждёт битва прямых конкурентов с разными стилями, но сопоставимым уровнем исполнителей. Вероятность ничьей кажется высокой, да и «горожане» в последнее время часто выдают мировые исходы. А ведь коэффициент замечательный — 3.45. В принципе, можно рискнуть.

Вариант попроще — тотал больше 2 гола за нестыдный коэффициент 1.75. Пожалуй, что-то вроде 1:1 тут весьма вероятно. «Урал» способен раскачать закрытого на все пуговицы соперника даже без дисквалифицированного Эрика Бикфалви, а у «Уфы» крепкие стандарты и бойкие контратаки. Поверим статистике очных встреч.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Урал» 5 июля

Битва прямых конкурентов, в турнирной таблице их разделяет всего одно очко. Любопытно, что в пяти предыдущих очных встречах забивалось как минимум два мяча, а в четырёх случаях вообще проходила ставка «обе забьют». «Шмели» способны раскачать даже закрытого соперника, так что доверимся статистике.

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.75.

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