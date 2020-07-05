«Уфа» — «Урал»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Урал».

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.75.

«Подопечные Вадима Евсеева — самый закрытый середняк чемпионата России, который часто называют «автобусом». Лучше всего этот тезис иллюстрирует следующий факт: четыре матча из пяти предыдущих в Российской Премьер-Лиге с участием «Уфы» завершились со счётом 0:0.



«Урал», напротив, играет и даёт играть другим. Больше екатеринбуржцев забивают только представители топ-4. «Сочи» вынесем за скобки по понятным причинам. Но и по пропущенным голам клуб занимает последнее место на турнире — аж 44 штуки в 25 матчах. Для закрытого чемпионата России жуткий показатель.



Вроде бы нас ждёт разновидность поговорки про косу и камень, но есть нюанс. Дело в том, что их встречи стабильно получаются результативными. В пяти предыдущих случаях забивалось как минимум два гола, а в четырёх даже проходила ставка «обе забьют». Для «Уфы» это огромная редкость.



Собственно, нас ждёт встреча прямых конкурентов с разными стилями, но сопоставимым уровнем исполнителей. Вероятность ничьей кажется высокой, да и «горожане» в последнее время часто выдают мировые исходы. А ведь коэффициент замечательный — 3.45. В принципе, можно рискнуть.



Вариант попроще — «тотал больше 2 гола» за нестыдный коэффициент 1.75. Пожалуй, что-то вроде 1:1 весьма вероятно. «Урал» способен раскачать закрытого на все пуговицы соперника даже без дисквалифицированного Эрика Бикфалви, а у «Уфы» крепкие стандарты и бойкие контратаки. Поверим статистику их встреч».