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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 5 июля

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 5 июля
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.20.

«Ливерпуль» плохо сыграл в статусе чемпиона. Думаю, что на домашнюю игру будет особый настрой, потому что после 0:4 перед своими болельщиками надо как-то отчитаться. И в этом плане «Астон Вилла» подходит как никто лучше.

«Вилла» в 4 матчах из 6 на выезде не может забить. Она скорее всего вылетит из АПЛ. И у нее 6 поражений в 8 матчах. В общем, у «Виллы» все плохо.

И все это выйдет против «Ливерпуля», который не проигрывает на «Энфилде», который в 6 из 8 матчах сыграл на ноль.

Возможно, хозяева устроят ротацию состава из-за неудовлетворительной игры своих полузащитников в матче против «Сити». Но против «Астон Виллы» «Ливерпуль» выставит очень сильный ростер. Поэтому можно сыграть П1 всухую».

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