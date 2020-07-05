«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Александра Неценко на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Зенит» в случае победы оформляет чемпионство. «Краснодар» дождался двух осечек «Локомотива», с которым он борется за Лигу чемпионов, но отставание в четыре очка от железнодорожников еще нужно отыграть. Игра с «Ростовом» получилась у подопечных Мурада Мусаева хорошей, если не брать последние 10-15 минут. Там «Краснодар» уже «наелся» и явно проседал физически, хотя эмоционально краснодарцы к «Зениту» точно будут готовы.



У «Зенита» три победы в трех матчах после рестарта, хорошая результативность и явный запас прочности. Где надо петербуржцы прибавляли и добивались трех очков без излишних затрат. Разгромили ЦСКА, потом прибавили во втором тайме с «Крыльями Советов», а затем Ригони в концовке встречи с «Тамбовом» вколотил победный гол. Личные встречи не в пользу «Краснодара», хотя в первом круге, если бы Вильена не начал водиться в центре поля, то и Дзюба не лишил бы победы южан в концовке встречи.



На своем поле «Краснодар» обыграл «Зенит» всего лишь раз в 8 матчах, уступив в пяти. В последних шести противостояниях краснодарцы проиграли четырежды, взяв верх в одной встрече. Но не забываем, что детищу Сергея Галицкого и из этого матча нужны очки, поэтому ничью я бы не исключал. Впрочем, искать нужный результат не стану. В четырех последних противостояниях заходила ставка «обе забьют – да», либо в 5 из 7 предыдущих случаев. Ее и предпочту».



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